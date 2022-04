« 24h cinéma » les 16 et 17 avril à l’ISIM de Sfax, une manifestation par et pour les étudiants

Dans le cadre du projet RAIED-SMQ-USF, l’Institut supérieur d’informatique et de multimédia (ISIM) de Sfax organise, en partenariat avec l’Université de Sfax, la manifestation « 24 H CINEMA USF ISIMS ».

Il s’agit d’une manifestation culturelle estudiantine en étroite collaboration avec la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sfax, l’Institut supérieur des arts et métiers de Sfax et l’Institut supérieur de musique de Sfax.

Elle vise à promouvoir la culture et le cinéma, créer des échanges, débats et autres interactions grâce au cinéma, et favoriser les rencontres entre les étudiants des différents instituts de la région de Sfax.

Festival Estudiantin 24h Cinéma : Un large choix de films sur des thématiques diverses et variées, de quoi ravir étudiants cinéphiles !

Dans le cadre de l’ouverture de l’université sur son milieu extérieur et afin d’encourager l’implication des jeunes étudiants dans la vie associative, l’ISIMS en partenariat avec l’Université de Sfax met des différents outils artistiques et pédagogiques à leur disposition.

24H Cinéma est une manifestation par et pour les étudiants, organisée étroitement avec le Ciné-club ISIMS. En effet, durant 24h, du samedi 16 avril au dimanche 17 avril, autour d’un diner ramadanesque, 200 étudiants de divers instituts de Sfax auront l’occasion de vivre le cinéma autrement … à l’université.

Des projections de films, des ateliers divers, des masters class autour des films projetés, des animations musicales assurées par les étudiants de l’Institut Supérieur de Musique Sfax seront au rendez-vous !

Six ateliers seront proposés aux étudiants durant ses 24h cinéma. Il s’agit des ateliers sur la prise de vue, le montage, la prise de son, le scénario et la réalisation, l’écriture cinématographique, et les techniques de communication.

Une intervention avec débat intitulée « Le cinéma, élément essentiel de l’industrie culturelle » sera également présentée lors de cette manifestation, par Pr. Mohamed Ben Hammouda, directeur de l’Institut Supérieur de Musique Sfax.

Et deux compétitions majeures avec octroi de prix sont programmées :

• Compétition « 24h ciné-usf »

• Et compétition « meilleure couverture médiatique », destinée aux étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax, inscris au Master Cross média.

Les artistes tunisiens à l’honneur !

24H cinéma connaitra la présence de plusieurs artistes tunisiens, dont on cite Lazhar Bouazizi, Atef Ben Hassine, Meriem Hadj Ahmed, Khaled Bouzid, Mehadheb Rmili, Fayçel Bezine, Ali Boukadi, Ramzi Bellaaj, et beaucoup d’autres qui sont les invités d’honneur de cet événement.

A travers les ateliers, et les débats autour des films projetés, ces artistes partageront leurs savoirs et expériences avec les étudiants.

24H cinéma rendra hommage au grand acteur Issa Harrath

Issa Harrath est un acteur tunisien, une figure de proue du théâtre et du cinéma tunisien, jouissant d’une grande popularité compte tenu des rôles qu’il a longtemps joué dans les séries et les films.

Il a commencé sa carrière dans les années soixante avec la troupe de théâtre du Kef. Ensuite, il a adhéré à la troupe de la ville de Tunis et au théâtre national irakien

A la télévision, il était sollicité par les grands réalisateurs tunisiens. Il a notamment participé dans le feuilleton de Abdelkader El Jerbi, « Douar», «Anbar Ellil» et «Dhafayer» de Habib Mselmani, «Gamret Sidi Mahrous» de Salaheddine Essid, et «Pour les beaux yeux de Catherine» de Hamadi Arafa.

Pour plus d’informations sur les 24H cinéma USF ISIMS :

Page Facebook : https://www.facebook.com/24hcinemaUSF