Alliance pour la Tunisie : La Fondation Fida est un acquis du processus de rectification

” L’Alliance pour la Tunisie ” considère que la promulgation du décret-loi portant création de la Fondation Fida pour la prise en charge des victimes d’agressions terroristes, constitue une victoire pour les familles et tous les ayants-droits, parmi martyrs et blessés de la révolution et membres des institutions militaire et sécuritaire ainsi que de la Douane.

Dans une déclaration publiée dimanche, le parti exprime la fierté de ses adhérents suite à la promulgation de ce texte et leur disposition à soutenir la fondation Fida.

Selon l’Alliance, la souffrance des victimes de la révolution s’est prolongée en raison de l’indifférence du pouvoir en place qui a gouverné durant ” la décennie noire “.

La création de Fida est un acquis du processus de rectification qui a démarré le 25 juillet, en consécration de la volonté des Tunisiens et du président Kais Saied et de son gouvernement, ajoute le parti.

Il a appelé à la nécessité d’actionner cette institution pour prendre en charge tous les bénéficiaires et réhabiliter les martyrs de la patrie. L’Alliance pour la Tunisie, a mis, également, en avant le rôle de la fondation dans la sauvegarde de la mémoire collective et la mise en valeur des principes patriotiques.

Un décret-loi portant création de la fondation Fida a été publié samedi au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Cette institution a pour objectif la prise en charge des victimes d’agressions terroristes parmi les militaires, les forces de sécurité intérieure, les membres de la Douane et les ayants droits parmi les martyrs et blessés de la révolution.