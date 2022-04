Tunisie : Les employés de l’INLUCC appellent à trouver une solution à leur situation

Près de 150 employés de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) ont appelé les parties concernées à la présidence de la République et à la présidence du gouvernement à trouver une solution définitive à leur situation professionnelle et sociale, et à examiner le dossier des contractants sous tous ses aspects juridiques et administratifs, a déclaré jeudi à l’agence TAP Adel Laabidi, cadre à l’Instance.

” Des responsables à la présidence de la République avaient promis aux employés de l’INLUCC de résoudre ce dossier avant le mois de Ramadan, mais aucune avancée n’a été réalisée malgré les nombreux mouvements de protestation organisés, le dernier en date étant le sit-in ouvert devant le palais de Carthage “, a-t-il indiqué.

Les employés de l’INLUCC, fermée depuis août 2021, ont donné jeudi une conférence de presse à Tunis, demandant l’application de la loi et l’ouverture d’une enquête sur les personnes soupçonnées de corruption au sein de l’Instance, a-t-il dit, affirmant que ” des gens qui ont travaillé au sein de l’Instance ont intérêt à ce qu’elle reste fermée. ”

Laabidi a expliqué que ” le préjudice infligé aux employés contractuels est matériel et moral, puisqu’ils sont aussi privés de participer aux concours et de répondre aux offres d’emploi parce qu’ils n’ont pas obtenu de certificats de travail de l’INLUCC “, ajoutant que ” tous leurs effets personnels sont restés au siège, et l’Instance est restée sans représentant légal puisque celui qui occupait ce poste a quitté ses fonctions et repris son travail d’origine. ”

Le président de la République Kaïs Saïed a pris le 20 août 2021 un décret révoquant Anouar Ben Hassan, Secrétaire général de l’INLUCC.

Le siège de l’Instance avait été évacué en présence d’un important dispositif policier, sans que l’a présidence de la République ou le ministère de l’Intérieur n’en donnent les motifs.