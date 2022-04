Lettre de paix du président de HWPL, Man Hee Lee, à tous les messagers de paix

« Si tout le monde devient messager de paix et œuvre pour la paix, la paix deviendra certainement une réalité ».

“Bonjour! Je suis Man Hee Lee, président de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL).

Pendant mon enfance, j’ai vécu en tant que citoyen d’un pays colonisé par un pays étranger, et quand je suis devenu un jeune adulte, j’ai vécu comme un soldat qui a participé à la guerre. Comme j’ai vécu ce que c’est d’avoir son pays menacé ainsi que les atrocités de la guerre, la « paix » est pour moi une mission donnée par le ciel et un héritage qu’il faut transmettre aux générations futures.

HWPL a été fondée dans le but de mettre fin aux guerres et de laisser un monde de paix aux générations futures en transcendant les frontières nationales, la religion et les ethnies. En 2014, les efforts d’HWPL pour mettre fin au conflit de 40 ans à Mindanao, Philippines, ont conduit à la médiation d’un accord de paix avec une promesse de paix.

La même année, les dirigeants de tous les secteurs du monde ont été invités au Sommet mondial pour la paix où ils ont juré devant tous les habitants du monde de faire un droit international pour la paix afin de mettre fin aux guerres, de devenir un afin que les religions s’unissent pour la paix et d’exhorter à tout cela.

Depuis lors, la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) a été proclamée à travers les membres de la famille de paix innombrables qui respectent cette idée :

le Bureau de l’alliance mondiale des religions est ouvert ;

l’éducation à la paix a été développée et mise en œuvre ;

et les nouvelles de paix sont diffusées dans tous les pays du monde.

De plus, des monuments de paix avec la volonté de réaliser la paix sont érigés dans les quatre coins du monde, et la journée de paix HWPL est déclarée.

HWPL court sans relâche pour que tout le monde puisse joindre sa force.

Tout le monde veut la paix, mais si cela s’arrête comme un simple espoir, nos enfants et leurs enfants finiront par vivre dans le même monde que le nôtre ; un monde dans lequel des guerres non désirées et des victimes de violence sont toutes des choses ‘inévitablement naturelles’.

Tout comme la lumière est nécessaire lorsque l’obscurité tombe, ce village planétaire a besoin de messagers de paix qui sont comme la vraie lumière. Si tout le monde devient messager de paix et oeuvre pour la paix, la paix deviendra certainement une réalité.

Veuillez contacter HWPL. Unissons nos cœurs pour l’accomplissement de la paix.

Nous sommes un. We are one !

Sincèrement”