DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Découverte d’un nouveau variant “XE”

L’Inde vient de signaler la découverte du premier cas du nouveau variant XE et un autre cas du variant Kappa.

Le premier cas XE a été détecté en Thaïlande, le 22 février 2022, chez un homme âgé de 34 ans.

Les nouveaux variants du coronavirus seraient de plus en plus contagieux et plus sévères, ce qui augmente les craintes d’un retour aux mesures sanitaires strictes.

En Inde, le premier cas du variant XE a été détecté à Mumbai, le 6 avril. Selon une source locale, un cas du variant Kappa a aussi été détecté.

Selon la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), les patients atteints des nouveaux variants ne présentent pas de symptômes graves.