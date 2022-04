VEO Worldwide lance son projet stratégique IT à Tunis

VEO, multinationale européenne active dans le domaine du déstockage depuis plus de 15 ans, a inauguré ses locaux à Tunis, plus précisément au Centre Urbain Nord.

Ayant un cœur qui bat roumain et part d’un univers international, VEO Worldwide, créée par Oana Balica, est aujourd’hui une success story par des compétences multiculturelles.

Aujourd’hui VEO compte plus de 900 collaborateurs, est présente en 6 pays avec 12 sièges et déroule plus de 25 projets internationaux.

Pour aller vers le noyau de la mission VEO et familiariser les lecteurs avec un nom qui fera couler bientôt beaucoup d’encre, il faut découvrir les B2B de VEO.

En effet, à travers les solutions B2B, VEO aide les entrepreneurs à valoriser les stocks invendus en leur donnant une nouvelle vie. Dédiés à être les meilleurs en matière du déstockage, nous sommes animés par l’ambition d’aider NOZ France à se hisser au rang de leader mondial dans le domaine du déstockage.

Les champs d’expertise sont également variés : IT et reporting, achat, comptabilité et services financiers, support et logistique pour NOZ qui compte à ce jour plus de 330 magasins en France qui ont généré un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2021.

La présence en Tunisie a débuté avec la création d’un premier bureau à Sousse en 2017, et maintenant avec le siège de Tunis, VEO Tunisie a une équipe de 180 collaborateurs avec un objectif de 250 collaborateurs à fin 2022.

Focus sur l’IT

Le choix de la Tunisie n’est pas un hasard. VEO met à l’honneur le capital humain en général et apprécie les talents et les compétences tunisiens en particulier. Et que dire du pays qui nous tient à cœur.

Nous sommes là pour créer de la valeur sur le marché dynamique de l’IT et pour grandir, en recrutant les meilleurs profils. Les opportunités de carrière couvrent les axes les plus importantes du développement IT et sont accompagnées d’un environnement construit sur les bases du respect, de l’engagement, de la transparence et de l’appartenance à un réseau fort.

Les passionnés du domaine se retrouveront face aux projets stratégiques de (re)modernisation pour le groupe NOZ : la transition à Sap4Hana, HRIS, applications web mobile, CRM ou BI.