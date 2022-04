Guerre en Ukraine : L’Australie alerte contre une guerre avec la Chine

Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a averti mardi qu’une guerre avec la Chine était possible, alors que son pays augmentait son armement, plus tôt que prévu.

Dutton a déclaré que l’accélération de l’armement de l’armée australienne avec des missiles à longue portée et l’augmentation du budget militaire étaient dues à la guerre en Ukraine et à la menace posée par les « régimes autoritaires » aux « démocraties libres du monde entier », faisant référence à la Chine, a rapporté le Daily Mail.

« Le monde a été choqué par ce que nous avons vu en Europe et en Ukraine, et nous espérons que cela ne s’étendra pas à d’autres pays », a-t-il déclaré, « mais nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans l’océan Indien et l’océan Pacifique, et cela (la militarisation rapide) est lié à notre volonté de dissuader tout acte d’agression contre notre pays ».