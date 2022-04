Tunisie : Signature d’un accord sur l’augmentation des salaires et des primes des cadres et agents de l’UTSS

Un accord sur l’augmentation des salaires et des primes des cadres et agents de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et des travailleurs dans les jardins d’enfants de solidarité pour les années 2022, 2023 et 2024 a été signé ce lundi matin au siège du ministère des affaires sociales.

L’accord a été signé par le chef de cabinet du ministre des affaires sociales, Mohamed Mansouri, le président de l’UTSS, Mohamed Khouini et le secrétaire général du syndicat général des affaires sociales, de la solidarité et des associations, Jamel Touil.

Les travailleurs dans les jardins d’enfants de solidarité relevant de l’UTSS avaient revendiqué récemment l’augmentation de leurs salaires qui seraient, selon eux, inférieurs à ceux de leurs homologues travaillant dans les jardins d’enfants publics et privés.

A noter que l’UTSS joue un rôle important dans le soutien des catégories vulnérables et pauvres auxquelles elle distribue régulièrement des aides.