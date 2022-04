Des pluies sont attendues, vendredi, sur les régions du nord et du centre et seront localement orageuses l’après-midi. Le ciel sera passagèrement nuageux sur le sud.

Le vent soufflera fort près de côtes et au sud ou il sera accompagné de phénomène de sable. La mer sera très agitée Les températures maximales se situeront entre 14 et 19 degrés au nord et aux hauteurs, et entre 20 et 2è degrés ailleurs.

Elles atteindront les 29 degrés à El Borma et Borj El Khadra.