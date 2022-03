Tente sanitaire à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis

La conseillère du ministre de la Santé, Inès Gmati, a fait savoir qu’une tente sanitaire a été installée dans le marché du producteur au consommateur à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis organisé, du 29 mars au 3 avril 2022 à l’initiative l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP).

Elle a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que l’équipe médicale et paramédicale qui a été mobilisée à cette occasion par le ministère de la santé fournira plusieurs prestations médicales aux citoyens telle que la vaccination des visiteurs âgés de 18 ans et plus non vaccinés contre le coronavirus ou n’ayant pas achevé leur shéma vaccinal, outre un dépistage gratuit du diabète et de l’hypertension artérielle.

Elle a ajouté que l’équipe médicale comprend des nutritionnistes qui vont effectuer des consultations au profit des visiteurs et leur donner des conseils spécifiques en nutrition et diététique en fonction de leur état de santé notamment pendant le mois de ramadan.

Le marché du producteur au consommateur offre aux visiteurs une panoplie de produits agricoles et de pêche.