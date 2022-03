La Télévision nationale opte pour les productions tunisiennes pendant le Ramadan 2022

La Télévision nationale, Al watanya 1, a annoncé les grandes lignes de sa programmation ramadanesque qui sera principalement orientée vers les productions tunisiennes.

” Aucune œuvre arabe ou étrangère, ne sera diffusée pendant le Ramadan ” a décidé la Télé nationale pour ce ramadan qui débutera durant le week-end.

La programmation sera limitée aux nouvelles mais aussi les anciennes productions nationales. Diffusés l’année précédente, dans leur première saison, la série ” Harga ” de Lassaad Weslati et le sitecom ” Kan ya Makenech ” d’Abdelhamid Bouchnak seront de retour pour une deuxième saison, tout au long de ce ramadan 2022.

Pour les nostalgiques des séries produites durant les trois dernières décennies, la télévision nationale propose quatre œuvres ; Said errim, Ekhwa wezmen, Adawama et Yawmiatou Imraa.

Dans un communiqué publié ce mercredi 30 mars, dans l’après-midi, la cellule de communication de communication à la Télé nationale souligne que les productions au programme ont connu un franc succès auprès du public tunisien qui s’y identifie”.

Pour ce qui est des nouvelles productions, quoique l’approche n’est pas similaire, ces séries traitent des questions qui intéressent et touchent au vécu du Tunisien; Harga aborde le phénomène de l’immigration clandestine vers les côtes nord de la Méditerranée et le rêve brisé de milliers de gens en quête d’une vie meilleure.

Le sitcom Kan ya Makamen est plutôt une œuvre imaginaire abordant, avec humour, certains comportements et phénomènes négatifs qui minent la société.

Les questions actuelles sont donc au cœur de ces oeuvres qui adoptent des approches artistiques d’une certaine esthétique narrative respectant le goût du téléspectateur, indique la même source.

La Télévision nationale aspire à présenter des productions de qualité qui coupant avec ce qu’elle qualifie de ” superficiel ou à tendance promotionnelle “. Elle opte pour ” des oeuvres autour de questions engagées et dans lesquelles jouent de véritables acteurs et actrices “, estime-t-on.

La priorité donnée au produit tunisien vise à satisfaire les attentes d’une large frange des téléspectateurs, en cette période de jeune qui coincide avec une conjoncture globalement exceptionnelle, ajoute la même source.

D’autres part, la télévision nationale ne cache pas l’existence d’une concurrence accrue avec les chaines de télévision privées durant le ramadan qui constitue le mois de la production dramatique, notamment.

Ramadan constitue également une période durant laquelle une multitude productions nationales sont diffusées. Le mois enregistre des audiences records autour de programmes variés dont ceux à vocation culturelle et de divertissement qui attirent un public assez large, de tous les âges et de toutes catégories sociales.

Pour cela, la Télé nationale propose une programmation qui, dit-on, obéit à deux principes ; divertir le public tunisien et réduire la tension psychologique vécue durant les deux dernières années, à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

Le second critère se rapporte aux attentes des nostalgiques de la belle époque et les anciennes séries tunisiennes.

Outre les programmes religieux et d’art culinaire, habituellement présentés durant le mois du jeûne, les émissions artistiques auront également leur part dans la programmation quotidienne aussi bien qu’hebdomadaire de ce ramadan 2022.

“Layalina ” est une variété nocturne hebdomadaire qui est prévue pour des samedis et invite des artistes et divers acteurs culturels dans des soirées meublées par la musique tunisienne authentique.

Les spectacles et les festivals ramadanesques à la Cité de la culture et autres lieux de la Capitale et dans les régions, seront au cœur de bulletins et reportages quotidiens.

Pour les mélomanes, la Télé publique puisera dans ses archives pour présenter le meilleur de la musique tunisienne dont des spectateurs et des interviews rares avec des artistes assez connus.

La Télévision nationale annonce avoir acheté les droits de diffusion de l’émission “Akher Kalam ” du célèbre animateur Imed Dabbour. Ce dernier sera accompagné par l’artiste libanaise Oumayma al khalil, comme chroniqueuse, pour un talkshow exceptionnel avec des interviews des invités parmi les artistes tunisiens et arabes.

Notons que le journal télévisé du soir, habituellement diffusé à 20H, gardera le même horaire.