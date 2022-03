La TRANSTU ajuste les horaires de ses dessertes pour assurer le transport des supporters du match retour Tunisie-Mali

La Société des transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, lundi, qu’elle assurera des dessertes à des heures tardives, mardi soir, à l’occasion du match retour Tunisie/ Mali prévu, à partir de 20h30, au stade Hammadi Agrebi, à Radès, dans le cadre des les qualifications pour la Coupe du monde 2022.

“L’objectif est d’assurer le déplacement des supporters dans les meilleures conditions”, explique la société dans un communiqué.

Concernant le réseau ferroviaire, les dernières dessertes en direction de la Banlieue seront comme suit :

Lignes de métro : à 23h30 au lieu de 22h30

Ligne TGM: à 23h30 au lieu de 23h00

En ce qui concerne le réseau des bus, des dessertes en direction des Banlieues seront mis à disposition. La dernière desserte est prévue pour 23h30 à partir des stations suivantes :

Station Ali Balhawan en direction de Tébourba via GP7 et El Jadaida

Station Habib Thameur en direction de la Marsa via GP9

Station d’Interconnexion 10 décembre en direction de Raoued via GP8 et cité El Ghazala

Station Habib Thameur en direction d’El Zahrouni via le quartier El Zohour

Station d’interconnexion Slimane Kahia en direction de Mornaguia via El Agba

Station de Barcelone en direction de Mhamdia via Ben Arous