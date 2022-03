DIRECT SPORT – CAF : les trois représentants tunisiens lourdement sanctionnés

La commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a infligé de lourdes sanctions à l’encontre de l’Espérance de Tunis, de l’Etoile du Sahel et du CS Sfaxien, à l’issue des matches de la phase de poules de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération.

Ainsi, l’Espérance Sportive de Tunis a écopé de deux matches à huis clos en tant que club organisateur et ce “pour le comportement inacceptable et récurrent de ses supporters” lors de sa double confrontation avec l’Etoile du Sahel disputée le 26 février et le 12 mars. Les matchs concernés par le huis clos sont : Esperance Sportive de Tunis-CR Belouizdad (Algérie) prévu le 2 avril 2022 et le match des quarts de finale disputé à domicile.

Le club sang et or devra également s’acquitter d’une amende de 20 000 USD.

Ces sanctions ont été aggravées par une condamnation antérieure d’un match à huis clos avec sursis pour une infraction similaire lors de la demi-finale de la saison 2020/2021 de la Ligue des Champions contre Al Ahly (Egypte), précise la CAF.

De son côté, l’Etoile du Sahel accusée de mauvais comportement des supporters lors de son match du 12 mars contre l’Espérance de Tunis, et compte tenu d’une condamnation antérieure (7500 USD) pour une infraction similaire lors de son match face au CR Belouizdad, le 17 février dernier, disputera sa prochaine rencontre de Ligue des champions contre Jwaneng Galaxy (Botswana) prévue le 1er avril, à huis clos.

Une amende de 10 000 USD a été également infligée au club étoilé.

Le Club Sportif Sfaxien a, pour sa part, écopé d’une amende de 16 000 USD et ce pour mauvais comportement de ses supporters qui ont jeté des objets sur le terrain lors de son match de Coupe de la Confédération contre Pyramids (Egypte), disputé le 13 mars courant.