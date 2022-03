Régression attendue lundi, de la vitesse du vent à moins de 40 km/h. Ciel partiellement voilé à densément nuageux sur le nord avec possibilité de pluies faibles et locales le matin. Mer agitée à forte.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 16 et 21 °C dans le nord et sur les hauteurs, entre 22 et 27 °C dans le reste des régions et atteindront 29 ° C dans le sud.