Kais Saied : Les activités du Parlement sont suspendues

“Les activités du parlement sont suspendues. Quiconque rêve de faire remonter le temps, il se complaît décidément dans les chimères. Ces rêves ne sont que des vœux pieux”, a lancé le président de la République Kais Saïed lors de son entrevue, samedi, avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden.

Quiconque cherche à se rassembler dans l’hémicycle n’a qu’à “rejoindre un vaisseau spatial”, a-t-il poursuivi, rappelant que ” toute décision émanant de ce parlement est nulle et non avenue. Elle n’appartient ni à cet espace, ni à l’histoire et à la géographie”, a-t-il martelé.

Les propos du chef de l’Etat surviennent alors que Rached Ghannouchi, président du parlement dont les activités sont suspendues, avait appelé à une séance plénière, lundi 28 mars, pour examiner l’ordre du jour de l’assemblée législative pour la période à venir.

Des députés, dont Walid Jalled, Mustapha Ben Ahmed, Noomen El Ech et Hassouna Nasfi, avaient récemment appelé à la tenue d’une séance plénière de concertation pour débattre d’une alternative constitutionnelle mettant fin aux mesures d’exception et jeter les fondements d’un dialogue national ouvrant droit à des élections législatives et présidentielle anticipées, et par la même, redonner au peuple son droit d’exercer sa souveraineté à travers les urnes.