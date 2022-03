Tunisie – I Watch : Sérieux et rigueur au concours des auxiliaires de justice

L’Organisation I Watch a affirmé que les membres du jury du concours des auxiliaires de justice, et à leur tête le président du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et le premier président de la Cour de cassation, ” ont traité avec sérieux et rigueur tous les dépassements relevés, les candidats ayant triché ou commis des fraudes étant tous exclus du concours “.

I Watch indique, dans un communiqué publié samedi, avoir observé le concours des auxiliaires de justice qui s’est déroulé du 22 au 25 mars courant, supervisé par le ministère de la Justice, et qui vu la participation d’environ 6000 candidats qui convoitent les 150 places de l’Institut supérieur de la magistrature.

Elle dit avoir signalé des abus au jury qui ” n’a fait preuve d’aucune indulgence envers les observateurs qui ont enfreint la règle d’impartialité, qu’ils soient agents ou magistrats “, se félicitant des méthodes intransigeantes de lutte contre la fraude et de la discipline imposée par les organisateurs.

Selon I Watch, des fraudes individuelles et collectives ont été constatées, commises par des candidats parfois assistés par des agents affiliés au ministère de la Justice (administrateurs ou appartenant à la Direction des établissements pénitentiaires et de rééducation) et même des magistrats chargés de surveiller les épreuves.

Elle relève par ailleurs qu’ ” un effort palpable a été fait pour améliorer les conditions de déroulement du concours “, se félicitant de la bonne coordination entre les membres du jury et les responsables du ministère de la Justice ainsi que de la coopération avec tous les observateurs de I Watch et l’interaction positive avec leurs signalements et recommandations.