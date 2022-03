Guerre en Ukraine – USA : Joe Biden est arrivé à Bruxelles

Le président américain Joe Biden est arrivé à Bruxelles pour trois sommets de l’OTAN, du G7 et de l’UE, dont le thème principal sera la guerre en Ukraine.

La Maison Blanche a déjà annoncé que le président américain annoncera de nouvelles sanctions contre la Russie impliquant des personnalités politiques et économiques et confirmera le soutien de Washington et de ses alliés à Kiev dans sa guerre.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le président Biden, lors de sa rencontre avec les dirigeants de l’OTAN à Bruxelles, veillera à la fermeté et au soutien continu de l’Ukraine.

Au cours de leur sommet, les dirigeants de l’OTAN discuteront des plans militaires à long terme pour renforcer la sécurité et la défense, a déclaré Sullivan. Et le président Biden discutera avec les dirigeants de l’OTAN et du Conseil européen de la position de la Chine sur la guerre en Ukraine, ainsi que de la réduction de la dépendance de l’Europe au gaz russe.