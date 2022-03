DIRECT SPORT – Tennis : Ashley Barty met un terme à sa carrière

Ashley Barty, numéro 1 mondiale, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 25 ans. La vainqueur de l’Open d’Australie, invaincue cette saison, l’a annoncé à son ancienne partenaire de double Casey Dellacqua dans une vidéo publié sur son compte Instagram : ” Je suis tellement heureuse et tellement prête. Je sais juste que dans mon cœur, pour moi en tant que personne, c’est la bonne chose à faire. ”

Egalement victorieuse de Roland Garros en 2019 et de Wimbledon en 2021, l’Australienne s’est dite épuisée alors qu’elle n’a plus joué depuis son sacre à Melbourne : ” Je n’ai plus la motivation physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu’il faut pour se dépasser au plus haut niveau. Je suis épuisée. Je n’ai plus rien à donner au niveau physique. ”

Le monde du tennis n’a pas tardé à réagir comme Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale : ” Ash, qu’est-ce que je peux dire, tu sais que j’ai des larmes, hein ? Mon amie, tu vas me manquer en tournoi. Tu étais différente, spéciale, et nous avons partagé des moments incroyables. Sois heureuse et profite de ta vie au maximum “, ou Andy Murray : “” Heureux pour toi, Ash. Dégoûté pour le tennis, quelle joueuse… ” .

Ashley Barty est la première numéro 1 mondiale à mettre un terme à sa carrière depuis Justin Hénin en 2008.