DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Les perturbations météorologiques se poursuivent et s’intensifient

Les perturbations météorologiques se poursuivent, samedi, et s’intensifieront par rapport aux dernières 24 heures. Des pluies sont attendues sur la plupart des régions et seront parfois denses et en quantités importantes sur le nord et le centre.

La carte de vigilance actualisée attribue la couleur orange aux gouvernorats de Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid, Béjà, Jendouba, le Kef, Zaghouan, et le Kasserine. La vigilance doit être de mise dans ces gouvernorats et le niveau d’alerte est élevé en raison de fortes précipitations dont les quantités peuvent atteindre 120 mm et provoquer la montée du niveau des eaux dans les zones basses et la crue d’oueds.

Des pluies orageuses y sont attendues et seront accompagnées de chutes de grêle par endroits.

Vent fort de secteur Est prés des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays dépassant temporairement 90 km/h en rafales sous orages.

Mer très agitée à forte puis houleuse. Baisse relative des températures et les maximales seront comprises entre 10 et 16 °C sur le nord et le centre, entre 17 et 24 °C dans le sud et atteindront 26 °C dans l’extrême sud.