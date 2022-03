DIRECT SPORT – championnat d’Espagne (Real -Barça) : clasico au menu de la 29e journée

Un dimanche alléchant attend les amateurs de football ce week-end, avec le clasico Real Madrid-FC Barcelone, choc de Liga particulièrement scruté entre le leader madrilène et un Barça en pleine renaissance.

Le Real, leader incontesté de la Liga avec dix points d’avance sur son premier poursuivant, le Séville FC (2e, 56 pts), reçoit dimanche soir un FC Barcelone en pleine opération remontée au classement (3e, 51 pts).

Dimanche, dans un Santiago-Bernabéu encore enthousiasmé par la remontada réussie contre le Paris SG le 9 mars en Ligue des champions (0-1, 3-1), le Real devra toutefois se passer de Ferland Mendy, touché à une jambe, et peut-être de Karim Benzema, incertain après son doublé et sa sortie sur

blessure à Majorque lundi.

Cette 29e journée offrira également, samedi soir un derby madrilène entre le Rayo Vallecano et l’Atlético Madrid, qualifié pour les quarts de C1.

Une autre affiche décisive dans la course à l’Europe opposera dimanche le Séville FC, en quête de victoire après deux nuls consécutifs en Liga, et la Real Sociedad, sixième et toujours dans la course à l’Europe.

Programme de la 29e journée:

Vendredi

Athletic Bilbao – Getafe

Samedi

Alavés – Grenade

Elche – Valence

Osasuna – Levante

Rayo Vallecano – Atlético Madrid

Dimanche

Espanyol Barcelone – Majorque

Celta Vigo – Betis Séville

Cadix – Villarreal

Séville FC – Real Sociedad

Real Madrid – FC Barcelone.