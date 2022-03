DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Augmentation inquiétante des contaminations dans le monde

Les infections hebdomadaires dans le monde ont augmenté pour la première fois depuis la fin du mois de janvier, a annoncé mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon elle, les cas positifs au coronavirus enregistrés au cours de la deuxième semaine de mars ont augmenté de 8% par rapport à la première semaine de mars, et a annoncé l’enregistrement de plus de 11 millions d’infections et 43 000 décès dus au virus entre le 7 et le 13 mars.

L’organisation note que les chiffres ont augmenté en particulier dans le Pacifique Ouest et l’Afrique par rapport à la semaine précédente, soit une augmentation de 29% et 12% respectivement; l’augmentation hebdomadaire en Europe était de 2%, tandis que la Méditerranée orientale, l’Asie du Sud-Est et les Amériques (Nord et Sud) ont vu le nombre baisser.

Au total, 455 millions de contaminations ont été signalées dans le monde depuis le début de la pandémie ayant entraîné 6 millions de décès.