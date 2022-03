Tunisie : Report de la grève dans le secteur des carburants au 15 et 16 avril 2022

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé de reporter la grève dans le secteur des carburants, initialement prévue les 18 et 19 mars courant au 15 et 16 avril 2022, a annoncé mardi le secrétaire général de la fédération, Mohamed Borni Khmila.

Il a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, qu’une réunion se tiendra prochainement regroupant une délégation gouvernementale et une autre de l’UGTT et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat pour rapprocher les points de vue entre toutes les parties intervenantes.

Khmila a souligné que la grève prévue concerne 4 entreprises distribuant du carburant dans le secteur privé, revendiquant une augmentation des salaires depuis 2021.

Il a souligné que l’accord sur l’augmentation des salaires dans le secteur privé signé entre l’UGTT et l’UTICA le 1er janvier 2022 porte sur les années 2022, 2023 et 2024 sans tenir compte de l’année 2021.