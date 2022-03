La Pologne promet de continuer à faciliter l’évacuation de la communauté tunisienne en Ukraine

La coopération tuniso-polonaise et les moyens de la développer ont été au centre d’un entretien téléphonique, jeudi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi et son homologue polonais, Zbigniew Rau.

Selon un communiqué, Jerandi a transmis à son homologue polonais les sincères remerciements du Président de la République à son homologue polonais pour le bon accueil, le traitement ainsi que l’hospitalité réservés par les autorités locales et le peuple polonais aux membres de la communauté tunisienne en Ukraine à leur arrivée en Pologne.

Le ministre a invité son homologue polonais à se rendre en Tunisie dans les plus brefs délais pour approfondir la concertation et discuter des moyens de renforcer la coopération économique et commerciale.

Par ailleurs, Jerandi s’est félicité de l’afflux croissant des touristes polonais vers la Tunisie malgré les défis imposés par la pandémie de Covid-19, ce qui témoigne de la bonne réputation dont bénéficie la destination Tunisie auprès des touristes polonais.

D’autre part, Jerandi a saisi cet entretien téléphonique pour afficher la volonté de la Tunisie d’impulser davantage la coopération et la coordination avec la Pologne dans les manifestations internationales afin de relever de npmbreux défis émergents.

De son côté, le chef de la diplomatie polonaise a salué l’encadrement et l’assistance fournis par les autorités tunisiennes lors du processus d’évacuation des ressortissants tunisiens d’Ukraine via la Pologne.

Il a également fait part de l’estime et de la considération que vouent le gouvernement et le peuple polonais à la Tunisie pour ses efforts et ses positions dans les différentes tribunes régionales et internationales, réitérant la volonté de son pays de continuer à faciliter le processus de transit des Tunisiens depuis l’Ukraine.