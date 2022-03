Médenine : Célébration de la bataille de Ben Guerdane

La délégation de Ben Guerdane a célébré, lundi, la 6ème année de l’épopée du 7 mars 2016, date de la victoire des forces sécuritaires et militaires soutenus par les civils contre des terroristes.

La commémoration du 6ème anniversaire de la bataille de Ben Guerdane coïncide cette année avec les premières condamnations du tribunal spécialisé dans les affaires terroristes à l’encontre de 96 suspects impliqués dans les attaques terroristes de Ben Guerdane

Le tribunal a prononcé, vendredi 4 mars 2022, des peines allant de 4 ans de prison à la peine capitale.

Rappelons que la ville de Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine, a été, entre le 2 et le 10 mars 2016, le théâtre d’une violente attaque armée orchestrée par des groupes terroristes qui avaient tenté de prendre le contrôle de la ville. Les affrontements entre forces armées et terroristes ont fait 12 morts parmi les sécuritaires et militaires, en plus 7 civils ont été tués et 36 terroristes ont été éliminés.

Egalement, 27 personnes entre forces armées et civils ont été blessées et plusieurs terroristes ont été arrêtés lors de ces affrontements.