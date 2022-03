Tunis : Saisie de 1,5 tonne de farine subventionnée et fermeture deux boulangeries non classées

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Tunis ont saisi au cours des mois de janvier et février 2022 plus de 1,5 tonne de farine subventionnée et fermé deux boulangeries non classées, selon les données publiées, vendredi, par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

La saisie vient suite à la détection, par les services de contrôle économique, de certaines boulangeries non classées et des restaurants à Sidi Hassine, Djebel Jeloud et la Marsa en possession de farine subventionnée consacrée exclusivement à la fabrication du pain destinée à la consommation familiale.

Quatre rapports de recherche ont été rédigés à l’encontre des contrevenants, lesquels ont été transférés à la justice pour les poursuivre en justice et infliger au maximum d’amendes et des sanctions pénales. En outre, deux boulangeries non classées situées à Laouina et Sidi Hassine ont été fermées, selon la même source.