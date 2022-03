France : Macron annonce sa candidature pour un second mandat

Le président français Emmanuel Macron a officialisé jeudi soir sa candidature pour un second mandat présidentiel, dans une lettre aux Français publiée sur les sites de plusieurs médias.

Après avoir défendu son bilan, notamment face à la pandémie, il indique aussi vouloir donner “la priorité à l’école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés” et également “préserver et même améliorer le modèle social” français.

Objectif affiché, que la France devienne “une grande Nation écologique, qui la première sera sortie de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon”.

“Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière”, martèle-t-il.

( avec AFP)