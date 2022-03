Opération militaire russe : L’Ukraine remercie la Tunisie

La Tunisie a voté en faveur d’une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies lors de sa 11ème session extraordinaire, tenue, ce mercredi 02 mars 2022, à New York, sur l’invasion Ukranienne, apprend-t-on d’un communiqué publié sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

Votée à la majorité de 141 voix contre 5 et 34 abstentions, la résolution onusienne dénonce sans équivoque ” l’invasion ” russe contre l’Ukraine, appelle à une cessation immédiate des opérations militaires et à la nécessité d’une solution pacifique et immédiate au conflit entre la Russie et l’Ukraine à travers les négociations et la médiation.

Dans un post sur sa page facebook, l’Ambassade d’Ukraine en Tunisie a remercié la Tunisie amie, pour son vote.