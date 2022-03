DIRECT SPORT – Mali vs Tunisie : une délégation de la FTF empêchée de visiter le stade de Bamako

La fédération Tunisienne de football annonce mercredi que toutes les procédures logistiques relatives au choix du lieu de résidence de la sélection nationale et du transport de la délégation Tunisienne à l’occasion du match barrage aller du Mondial 2022 face au Mali le 25 mars courant à Bamako, ont été prises.

La FTF précise sur sa page officielle facebook qu’une délégation formée du président de la direction des sélections nationales, du nutritionniste et du prépar???ateur physique, s’est rendue dans la capitale malienne et qu’elle a été empêchée de visiter le stade qui abritera la rencontre afin d’inspecter le terrain et les installations et ce malgré les nombreuses tentatives avec la partie malienne.

Par ailleurs, la FTF a décidé de renforcer l’équipe de travail afin d’assurer la sécurité de la délégation lors des entrainements de la sélection nationale et son déplacement.