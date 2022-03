Tunisie : Le chef de l’Etat reçoit le ministre saoudien de l’Intérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le ministre saoudien de l’Intérieur, Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz al-Saoud.

Le haut responsable saoudien a exprimé la disposition de l’Arabie Saoudite de consolider davantage et d’élargir les relations de coopération avec la Tunisie dans le domaine sécuritaire.

Il a, en outre, transmis au chef de l’Etat les salutations fraternelles du Roi Salmane Ben Abdelaziz et du prince héritier Mohamed Ben Salmane, et leur ferme détermination à continuer de soutenir la Tunisie et se tenir à ses côtés, indique la présidence de la République.

Les dirigeants saoudiens sont convaincus de la capacité de la Tunisie de surmonter les difficultés auxquelles elle fait face et estime que la sécurité et la stabilité de la Tunisie sont celles de l’Arabie Saoudite et inversement, a souligné le ministre saoudien.

De son côté, le chef de l’Etat s’est félicité des relations de fraternité unissant les deux pays, qui ont été renforcées par le pont aérien lancé par l’Arabie Saoudite pour soutenir la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Par ailleurs, Saïed a mis en avant les horizons prometteurs et variés à même de consolider davantage les relations de coopération bilatérale en vue de faire face aux défis communs des deux pays et bâtir un avenir meilleur pour les deux peuples frères.

Il s’est, également, félicité du niveau de coopération bilatérale dans les domaines militaire et sécuritaire, réitérant la volonté de la Tunisie de renforcer et élargir la coopération dans ces deux domaines.

Le président Saïed a fait part de la disposition de la Tunisie à poursuivre les concertations avec l’Arabie Saoudite pour lutter contre le terrorisme, l’extrémisme et le crime organisé et traiter les causes profondes de ces phénomènes.

A noter que la Tunisie abrite, mercredi, les travaux de la 39ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur. Y prendront part de hautes délégations sécuritaires, des représentants de la Ligue arabe, de l’Union du Maghreb et du Conseil de coopération du Golfe.