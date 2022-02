DIRECT SPORT – Serie B italienne : Buffon prolonge à Parme jusqu’en 2024

Le gardien de but italien, Gianluigi Buffon (44 ans), a prolongé jusqu’en 2024 son contrat avec Parme, a annoncé lundi le club de Serie B italienne.

“Gigi est un grand joueur, l’un des trois meilleurs gardiens de but d’Italie et son renouvellement est un grand plaisir pour nous”, a déclaré le président de Parme, Kyle Krause. “Sa passion et son dévouement pour Parme et la ville sont évidents chaque fois que vous le voyez”.

L’icône du football italien jouera donc au niveau professionnel au moins

jusqu’à 46 ans.

Buffon était revenu à Parme en provenance de la Juventus l’été dernier, deux décennies après avoir quitté le club où il avait commencé sa carrière professionnelle en 1995.

Il compte un record de 176 sélections en équipe nationale et détient également le record de matches de Serie A joués avec 657 depuis ses débuts avec Parme en 1995 à l’âge de 17 ans.

Il a remporté 27 trophées au cours de sa glorieuse carrière, dont la Coupe du monde 2006 et la Coupe de l’UEFA 1999 avec Parme.

Buffon a également été champion de France avec le PSG en 2018/2019 avant de revenir à la Juve, club avec lequel il a décroché dix titres de Serie A et cinq Coupes d’Italie, mais n’a jamais remporté la Ligue des champions après avoir perdu les finales avec les Turinois en 2003, 2015 et 2017.

Parme, l’un des meilleurs clubs d’Italie dans les années 1990, a été relégué en deuxième division italienne à l’issue de la saison dernière, après avoir terminé dernier de la Serie A.

Le club est actuellement 13e de la Serie B.