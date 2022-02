Le temps hivernal se poursuivra durant la nuit prochaine et des pluies sont attendues sur le nord, le centre et localement le sud où les pluies seront orageuses.

Un vent fort soufflera prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sables. Mer agitée à très agitée.

Un temps froid marquera la nuit et les températures varieront entre 1 et 5 °C sur les hauteurs et entre 6 t 10 °C dans le reste des régions et atteindront 19°C dans l’extrême sud.