DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Baisse sensible des températures à partir de dimanche soir

Des pluies éparses et temporairement orageuses avec localement des chutes de grêle, sur les régions Ouest, sont annoncées par l’INM, pour dimanche soir.

Ces précipitations engloberont progressivement, au courant de la nuit du dimanche et demain lundi 28 février 2022, le reste des régions, avec une baisse sensible des températures notamment au Nord et au Centre, où les températures maximales varieront entre 10 et 14 degrés à l’exception des régions Ouest où le mercure oscillera entre 2 et 6 degrés avec des chutes de neige sur les régions situées en hauteur (+1000 métres).