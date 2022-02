Le Prince William et Kate Middleton solidaires avec le peuple ukrainien

Le prince William, et son épouse Kate Middleton ont exprimé samedi 26 février leur soutien au peuple ukrainien après l’invasion de la Russie, sortant ainsi de l’habituelle réserve de la famille royale britannique.

“Aujourd’hui, nous soutenons le président et tous les Ukrainiens alors qu’ils se battent courageusement pour cet avenir”, ont-ils ajouté dans ce message signé de leurs initiales, W et C, et accompagné du drapeau bleu et jaune de l’Ukraine.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

