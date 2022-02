DIRECT SPORT – LDC (Groupe C) : Un classico tunisien au parfum africain à l’affiche

DIRECT SPORT – LDC (Groupe C)

Un classico cent pour cent tunisien opposant l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, sera l’affiche de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, prévue ce samedi à 14h00, au stade de Radès, avec comme objectif le leadership du groupe C.

L’Espérance de Tunis qui occupe la tête du classement avec 4 points tentera de conforter son leadership et ses chances de qualifications pour les quarts de finale, tandis que l’Etoile du Sahel (2 points) est à la recherche de son premier succès de la phase de groupes pour ravir la première place du groupe à son adversaire du jour, tout en espérant un faux-pas du CR Belouizdad, également concerné par la première place (2 points),qui se rend chez les Botswanais de Jwaneng Galaxy (1 point).

Le match s’annonce passionnant et ouvert à tous les pronostics entre deux adversaires qui se connaissent parfaitement et qui n’ont pas intérêt de dilapider des points précieux pour la qualification en quarts de finale, d’autant plus qu’ils vont s’affronter de nouveau à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupe, le 11 ou le 12 mars prochain.

Il s’agit du premier face-à-face entre les deux représentants tunisiens après le dernier match qui les as opposé le 26 mai dernier, à l’occasion des 16e de finale de la coupe de Tunisie (victoire 1-0 pour les étoilés), Les protégés de Radhi Jaaidi aborderont ce duel avec le moral au beau fixe après avoir réussi à arracher un point précieux (1-1) lors de leur dernier déplacement en Algérie leur permettant de conforter leur leadership, et avec beaucoup plus de fraicheur physique après avoir fait un “saut” chez le voisin algérien qui n’a pas trop affecté leurs conditions physiques.

Mais ils ne pourront pas compter sur leur joueur libyen Hamdou El Houni, blessé, tandis que la participation de Kingsley Eduwo et de Sabeur Bougrine incertaine.

En face, l’Etoile du Sahel qui a raté la victoire à la toute dernière minute face à Galaxy (1-1), revient d’un long périple de chez le club sud africain ce qui a empêché les protégés de Roger Lemerre de profiter d’une bonne période de récupération, d’autant plus que l’ambiance générale qui règne au sein du club liée aux problèmes financiers et administratifs, pourra entamer le moral des joueurs.

L’équipe étoilée se présentera néanmoins, samedi, au grand complet après la récupération de son milieu offensif Malek Baayou, absent lors du dernier match face à Galaxy, et en présence de son gardien Aymen Mathlouthi malgré les douleurs ressenties cette semaine, outre l’Algérien Zinedine Boutmane et le Guinéen Ali Soumah.

Cela dit, les deux équipes ne manqueront ni de solutions vu la richesse de leurs effectifs et ni de désir de se rattraper après les matches nuls de la précédente journée, ce qui augure d’un match très disputé et d’un spectacle bien garanti, notamment en présence du public dans les gradins du stade de Radès.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 14h00, sera dirigé par l’arbitre gambien Bakary Gassama.

Le programme

Samedi 26 février

Groupe C :

Espérance de Tunis (Tunisie) – ES Sahel (Tunisie) 14h00

Jwaneng Galaxy FC (Botswana) – CR Belouizdad (Algérie) 17h00

Classement : Pts J

1). Espérance ST 4 2

2). ES Sahel 2 2

–). CR Belouizdad 2 2

4). Jwaneng Galaxy 1 2

Déjà jouées :

Etoile du Sahel (Tunisie) – CR Belouizdad (Algérie) 0-0

Espérance de Tunis (Tunisie) – Jwaneng Galaxy (Botswana) 4-0

Jwaneng Galaxy FC (Botswana) – ES Sahel (Tunisie) 1-1

CR Belouizdad (Algérie) – Espérance de Tunis (Tunisie) 1-1

Reste à jouer :

4e journée (11-12 mars 2022) :

CR Belouizdad (Algérie) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

ES Sahel (Tunisie) – Espérance de Tunis (Tunisie)

5e journée (18-19 mars 2022) :

Jwaneng Galaxy (Botswana) – Espérance de Tunis (Tunisie)

CR Belouizdad (Algérie) – ES Sahel (Tunisie)

6e et dernière journée (1-2 avril 2022) :

Espérance de Tunis (Tunisie) – CR Belouizdad (Algérie)

ES Sahel (Tunisie) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.