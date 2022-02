Opération militaire russe : La Pologne réclame l’activation de l’article 4 du traité de l’OTAN

La Russie a lancé une attaque contre des bases militaires à Kiev, Ukraine, dans des villages proches des frontières de la Pologne. Le gouvernement polonais a demandé à l’OTAN l’activation de l’article 4 du traité de l’Alliance qui permet d’avoir des consultations en cas de menaces pesant sur la sécurité de l’une des parties.

L’ambassadeur polonais à Bruxelles a soumis la demande au secrétaire général de l’OTAN avec un groupe d’alliés, déclare le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Müller.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg a condamné l’attaque téméraire et non provoquée de Moscou et doit tenir une conférence de presse vers 12H30 (11H30 GMT), selon la même source. Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l’agression contre un pays souverain et indépendant, a déclaré Jens Stoltenberg dans un communiqué.