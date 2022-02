Tunisie – Régions : Préparatifs pour la commémoration du 6ème anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane

Les préparatifs pour la commémoration du 6ème anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane du 7 mars 2016, lorsque les habitants de la ville ont rejoint les sécuritaires et les militaires pour défendre la ville contre l’assaut de terroristes venus y établir un émirat “daechien” ont été examinés, vendredi, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Moez Belhassine.

Reçu par le ministre du Tourisme, au siège du ministère, le comité chargé de l’organisation de la commémoration de l’épopée de Ben Guerdane a présenté les préparatifs logistiques et techniques relatifs à l’organisation de cet évènement.

Le programme des manifestations prévues associent les aspects festif et culturel, ce qui permettra d’envoyer des messages positifs au monde quant à la capacité du pays à faire face au terrorisme, ont fait savoir les organisateurs.

“Les festivités programmées seront à la hauteur des aspirations des habitants de la région et des tunisiens en général surtout suite à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays”, a encore fait valoir le comité, affirmant la participation de délégations étrangères et des pays voisins et d’un nombre important de médias nationaux et étrangers.

Une exposition dédiée aux produits de l’artisanat sera également organisée, en marge de la commémoration, dans l’objectif de promouvoir les spécificités culturelles et le patrimoine de la région.

Le ministre du Tourisme a, à cette occasion, souligné le soutien de son département à cette commémoration qui consacre l’esprit de solidarité nationale contre le terrorisme, afin de promouvoir cet évènement à l’échelle nationale et internationale.

Le ministère du Tourisme est attaché à inscrire Ben Guerdane parmi les destinations d’attraction touristique à l’échelle nationale et internationale, a encore indiqué Belhassine, estimant que le programme des festivités, doit, au-delà de son aspect symbolique, promouvoir les atouts touristiques, culturels, historiques et naturels de la région pour attirer les investissements touristiques notamment, le tourisme durable.