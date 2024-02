Football – Ligue des champions : ESS-EST, un clasico tunisien décisif

L’Etoile du Sahel accueillera l’Espérance de Tunis, samedi à Radès, dans un clasico tunisien comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football et décisif pour la qualification en quarts de finale.

Le match s’annonce en effet difficle et déterminant à une journée de la fin de la phase de poules où l’équipe espérantiste occupe la deuxième place du groupe C avec 5 points derrière Petro Atletico (8 points) suivie de l’Etoile du Sahel qui partage le même nombre de points avec Al Hilal du Soudan (4 points).

L’équipe de la perle du Sahel conduite par le nouvel entraîneur Ahmed Ajlani tentera à cette occasion de remporter son deuxième match de poule pour conforter ses chances de qualification au prochain tour, comptant dans cela sur un groupe enthousiaste qui a fait bonne figure lors du dernier match amical face au Stade Tunisien (1-1) et confirmé les prédispositions de certains joueurs comme le Camerounais Jacques Mbé.

L es sang et or qui restent sur deux matches nuls face à Petro Atletico (aller et retour) et une défaite surprise face à Al Hilal (3-1), espèrent à leur tour renouer avec la victoire qui sera synonyme de qualification, sous la houlette de leur nouveau coach portugais, Miguel Cardoso, dont c’est la première sortie officielle à la tête de l’équipe.

Désigné début février dernier à la place de Tarek Thabet, Cardoso a eu le temps nécessaire pour jauger son groupe et le préparer à ce nouveau challenge, profitant notamment du stage effectué dernièrement à Casablanca et du match amical remporté cette semaine face à l’US Monastir (2-1).

A l’instar des autres clasicos ayant opposé les deux équipes, ce match ne devrait pas déroger à la règle et s’annonce très disputé à l’image du match aller joué en novembre dernier, pour le compte de la première journée de la phase de poules, et remporté par les Espérantistes (1-0).

Les deux représentants tunisiens auront ainsi leur destin en mains, car la victoire sera décisive pour la qualification en quarts de finale, avant d’aborder la 6e et dernière journée de la phase de poules qui verra l’Etoile du Sahel, vainqueur de l’épreuve en 2007, se rendre à Luanda tandis que l’Espérance, quadruple championne d’Afrique (1994, 2011, 2018 et 2019) accueillera Al Hilal du Soudan.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 20h00, sera dirigé par l’arbitre marocain Samir Kezzaz.