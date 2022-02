DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Réduction du degré des perturbations météorologiques

Quelques pluies éparses seront attendues, jeudi, sur le nord et les régions côtières Est avec une réduction du degré des perturbations météorologiques, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Le temps sera passagèrement nuageux sur le reste des régions. Le vent soufflera fort et les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera houleuse dans le nord et très agitée sur les côtes Est.

Les températures seront en légère hausse.Les maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 18 et 23 degrés ailleurs.