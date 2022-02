Tunisie – Congé de maternité et de paternité : Création d’une commission pour examiner le projet de loi

Le ministère des Affaires sociales et celui de la Femme, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ont convenu de former une commission commune pour approfondir l’examen du projet de loi relatif au “congé de maternité, de paternité et de parentalité” dans les secteurs public et privé. C’est ce qu’on lit dans un communiqué publié lundi 14 février 2022 par le ministère des Affaires sociales.

La commission se penchera sur les répercussions de loi sur les équilibres financiers des caisses sociales, à travers l’implication des acteurs sociaux et des parties concernées, explique le communiqué publié à l’issue d’une séance de travail commune tenue au siège du ministère et coprésidée par les ministres des Affaires sociales et de la Femme, respectivement Malek Ezzahi et Amal Belhaj Moussa.

Le projet de loi sur le congé de maternité, de paternité et de parentalité prévoit l’allongement du congé de maternité à 16 semaines dans les secteurs public et privé, contre environ 8 semaines dans le secteur public et un mois dans le secteur privé, actuellement.