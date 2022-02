Le président français, Emmanuel Macron, a reçu la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden, vendredi 11 février 2022, dans la ville de Brest où se tient le sommet «The One Planet Summit for the Ocean», nous apprend un communiqué de la présidence du gouvernement.

Plusieurs chefs d’État et de gouvernement, de chefs d’organisations internationales, présidents de banques de développement et d’organisations non gouvernementales participent au sommet.