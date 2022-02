DIRECT SPORT – LDC (1re J/Poule A) : l’Espérance pour débuter en force la phase de poules

L’Espérance Sportive tunisienne tentera de débuter en force la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en accueillant, samedi, à Radès, la formation botswanaise de Jwaneng Galaxy, pour le compte de la première journée du groupe C.

Le représentant tunisien partira favori pour franchir ce premier écueil et d’aller le plus le loin possible dans cette compétition qu’il avait remporté à quatre reprises (1994, 2011, 2018 et 2019) et de reconquérir le titre africain ravi par Al-Ahly d’Egypte lors des deux dernières éditions.

Les sang et or ont été éliminés lors de la précédente édition par la formation égyptienne d’Al Ahly après avoir été battus (0-4) au total des matches aller et retour.

La mission semble à la portée des protégés de Radhi Jaidi compte tenu du déséquilibre des forces entre le doyen des clubs tunisiens et l’un des grosses pointures du continent, et l’équipe du Botswana, qui accède pour la première fois à la phase de poules de la Ligue des champions.

Le staff technique espérantiste a tenté de profiter de la période de repos prolongée du championnat pour corriger les lacunes techniques et tactiques de l’équipe afin de rester compétitive et prétendre de nouveau au titre continental.

Le club a également renforcé son effectif, lors du Mercato d’hiver, par quatre nouveaux joueurs afin d’offrir au staff technique un éventail de solutions pour ses plans tactiques. Il s’agit de Héni Ammou, Mohamed Ali Ben Hamouda, le Marocain Saber Bougrine et le Nigérian Kingsley Idwoh.

En l’absence de matches officiels pour une longue période, l’Espérance de Tunis s’est contentée d’un certain nombre de matches amicaux qui ont constitué une occasion appropriée pour renforcer les liens entre les joueurs, et permettre aux nouveaux venus de s’adapter à la manière de jeu de l’équipe.

En revanche, le club a recu cette semaine un coup dur suite à la blessure de son défenseur algérien, Abdelkader Badrane qui devra observer une période de quatre semaines de repos. Mais malgré la valeur de ce joueur dans la ligne arrière, le coach espérantiste ne manquera pas de solutions pour pallier cette absence, en présence notamment de l’ex-défenseur du CS Sfaxien, Hani Ammou.

L’Espérance de Tunis possède en effet tous les ingrédients pour réussir ce nouveau défi et entamer de belle manière la phase de poules, avant son prochain déplacement en Algérie pour affronter l’équipe du CR Belouizdad. Ce dernier sera l’adversaire, ce vendredi, de l’Etoile du Sahel, l’autre représentant tunisien dans cette prestigieuse compétition continentale.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 14h00 à huis clos, sera dirigé par un trio arbitral mauricien composé d’Ahmed Imtiaz Hiral comme arbitre central, qui sera assisté par Ram Babaji et John Marc Bethea.