DIRECT SPORT – Coupe d’Italie : L’AC Milan rejoint l’Inter en demie

Olivier Giroud, quatre jours après son doublé contre l’Inter Milan (2-1), a récidivé mercredi en Coupe d’Italie lors de la victoire facile de l’AC Milan contre la Lazio Rome (4-0) pour offrir aux Rossoneri une demi-finale de gala contre les Nerazzurri.

La fragile défense romaine a craqué en première mi-temps face à la vitesse de Rafael Leao, auteur du premier but (24e) et passeur sur le second pour Giroud (41e), de Brahim Diaz et de Théo Hernandez, passeur pour le doublé de Giroud (45+1e).

Malgré un Milan moins mordant ensuite, les Laziali ont encore cédé sur une frappe de Franck Kessié (79e).

Giroud n’a certes pas marqué les buts les plus difficiles de sa carrière, parfaitement servi devant le but, mais il a confirmé sa belle forme en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, de nouveau forfait en raison de sa gêne au tendon d’Achille.

La Lazio, pour sa part, n’a jamais réussi à perturber la belle solidité milanaise. Et elle a perdu en seconde période son buteur Ciro Immobile, sorti en boitant bas après un choc à la cheville droite (68e), sous le regard inquiet du sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini, présent dans les tribunes de San Siro.

L’AC Milan retrouvera en demi-finale (en aller-retour) l’Inter Milan, victorieuse mardi de l’AS Rome (2-0).

L’Inter n’a plus gagné la Coupe depuis 2011, Milan depuis 2003.

Les deux derniers quarts de finale opposeront jeudi l’Atalanta Bergame à la Fiorentina puis la Juventus Turin, tenante du titre, à Sassuolo.