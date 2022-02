Tunisie : Le président de la République reçoit la Cheffe du gouvernement

Le président de la République Kaïs Saïd a reçu, mercredi, la Cheffe du gouvernement Najla Bouden.

La réunion a porté sur les points inscrits à l’ordre du jour du prochain Conseil des ministres qui examinera un ensemble de décrets portant notamment sur le Conseil supérieur de la magistrature et la réconciliation fiscale.

” Ceux qui veulent la réconciliation et la paix sont les bienvenus, et ceux qui tendent vers d’autres moyens doivent savoir qu’il y a un Etat et des institutions qui travailleront jusqu’à réaliser les intérêts du peuple “, a-t-il dit.

Dans une vidéo de la rencontre diffusée sur la page de la présidence de la République, le Chef de l’Etat a critiqué ” ceux qui publient de faux textes pour tromper (l’opinion publique)… ils sont dépassés… je les croyais à la hauteur de cette phase, mais il s’avère qu’ils rêvent de revenir vers la manipulation et de lynchage du peuple “.

Le président Saïed a affirmé qu’il continuera sa mission, ” en dépit de ceux qui complotent et veulent affamer la population, et qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir “.

“Le pouvoir est pour moi un poids et une responsabilité pour laquelle je devrai rendre des comptes “, a-t-il renchéri.

Citant un article du journal Assawab datant de 1920 et intitulé ” On t’interroge sur la Constitution, dis… “, le président de la République a affirmé que ” ce que vit aujourd’hui la Tunisie est semblable à la situation durant la période de la colonisation “. ” L’idée d’une Constitution est venue apporter une fausse légitimité à des gouvernants illégitimes “, a-t-il dit.

Et d’ajouter, ” Nous voulons que la Constitution soit un moyen de réaliser la volonté du peuple, et non la volonté d’une autre partie qui cherche à opprimer et se jouer du peuple “.