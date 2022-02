Meta menace de fermer Facebook et Instagram en Europe

Meta, la société mère des deux réseaux sociaux Facebook et Instagram fait projeter dans son rapport annuel que ces deux réseaux sociaux vont disparaître d’Europe à cause des règles de l’Union européenne en matière de protection des données personnelles.

Faute d’un accord rendant possible le transfert vers les Etats-Unis des données personnelles d’Européens, « il nous sera probablement impossible de fournir en Europe certains de nos produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram », écrit l’entreprise.

Facebook va renoncer à un plus de 8,3 milliards de dollars au dernier trimestre et la société Meta va perdre des millions d’utilisateurs européens, qui lui ont rapporté, en moyenne, près de 70 dollars chacun en 2021, le plus haut niveau de revenu par utilisateur après celui d’Amérique du Nord.