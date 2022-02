Tunisie : L’UMA appelle le président de la République à “cesser le harcèlement des magistrats”

Le bureau exécutif de l’Union des magistrats administratifs (UMA) a appelé le président de la République, Kais Saied, à “cesser de harceler les magistrats et de les diaboliser et à respecter le pouvoir auquel ils appartiennent”, l’invitant à ne plus s’ingérer dans les affaires judiciaires sous aucun prétexte.

L’union a condamné, lundi, dans une déclaration, les “tentatives répétées du chef de l’Etat de diaboliser les magistrats et d’induire l’opinion publique en erreur en faisant croire que la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) constitue une demande populaire”.

Par ces agissements, Saied oeuvre en réalité à faire mainmise sur le pouvoir judiciaire, souligne l’UMA.

L’union a, par ailleurs, indiqué que les problèmes de la justice vont au-delà du CSM car la situation actuelle du secteur judiciaire est le fruit d’un système politique qui refuse d’investir dans le secteur et le réformer.

L’UMA a tenu à préciser dans sa déclaration que le CSM ne statue pas sur les affaires judiciaires et qu’il se penche, uniquement, sur parcours des magistrats et des mesures disciplinaires les concernant.

L’UMA a, sur un autre plan, mis en garde le président de la République contre toute atteinte aux institutions de l’Etat et à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le président de la République Kaïs Saïed a annoncé, samedi, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature ” pour mettre un terme à la situation déplorable de la justice”, affirmant qu’un décret dans ce sens sera publié sous peu.

Lors d’une réunion, samedi soir, au siège du ministère de l’Intérieur, avec le ministre Taoufik Charfeddine et plusieurs hauts cadres du département, Saied avait déclaré “C’est le droit des Tunisiens, et c’est notre droit, de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature… ce Conseil où les postes sont vendus et où le mouvement judiciaire s’opère sur la base des allégeances, plutôt que dans le respect de la loi”.