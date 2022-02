DIRECT SPORT – Coupe d’Angleterre : Liverpool se qualifie pour les huitièmes de finale

Liverpool s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre de football, en battant Cardiff (D2) par 3 buts à 1, dimanche.

Toujours privés de Sadio Mané et Mohamed Salah qui s’affronteront plus tard en finale de la CAN, les Reds ont fait la différence en seconde période par Diogo Jota (1-0, 53e), Takumi Minamino (2-0, 68e) et Harvey Eliott (3-0, 76e) de retour d’une grave blessure à la cheville gauche en septembre, avant que Rubin Colwill (19 ans) ne réduise le score (3-1, 80e).