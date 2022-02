Tunisie – STEG : Coupure d’électricité, dimanche, dans certaines localités à Sousse, Sidi Bouzid et Sfax

Une coupure d’électricité est prévue, dimanche, 6 février 2022, dans les districts de Sousse-ville, Sidi Bouzid et Sfax-ville, a annoncé, samedi, la Société tunisienne d’électricité et du Gaz (STEG).

Cette coupure prévue par la société en raison de travaux d’entretien et de maintenance des réseaux de distribution d’électricité concernera les localités suivantes:

– Sousse: Khzema-Est et Khzema-Ouest, Oued Blibene, Achbel, Immeubles AMB, AM et Corniche, Rue Tahar Sfar, Rue Ibn Jazzar, Rue Senghor et Centre urbain à Sousse.

La coupure se poursuivra de 8h00 à 14h00 dans ces localités, précise la STEG.

– Sidi Bouzid (de 7h00 du matin à 15h00 dans les localités de Sidi Ali Ben Aoun (Toute la commune), Bir Hfai et Hichria

– Sfax (De 8h00 à 14h00) dans les localités de Rue Liberté (14 janvier 2011, Rue des Martyrs et Rue d’Algérie.

L’électricité sera rétablie progressivement en fonction de l’avancement des travaux de maintenance et sans préavis, précise la STEG, dans un communiqué.