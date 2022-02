Tunisie – HAICA : Suspension définitive du programme “lundi sport” diffusé sur “Tounesna TV”

Réuni, jeudi, le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a prononcé la suspension définitive du programme “lundi sport” diffusé sur la chaîne privée “Tounesna TV”.

Dans un communiqué publié, vendredi, l’autorité de régulation de l’audiovisuel a invoqué le motif d’une “violation flagrante” constatée lors de l’épisode du 24 janvier 2020 de l’émission. Il s’agit de la “diffusion d’un discours attentatoire à la dignité humaine” et de “l’échange de propos diffamatoires et d’accusations entre le présentateur de l’émission et le commentateur”, précise la HAICA.

La HAICA a, par ailleurs, décidé la non-rediffusion de l’épisode en question et son retrait du site web de la chaîne et des réseaux sociaux, pressant la chaîne télévisée à se plier à cette décision et à ne plus chercher à la contourner par quelque moyen que ce soit, sous peine de tomber sous le coup des sanctions prévues par le décret-loi 116.