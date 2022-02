Tunisie : Coupures et perturbations dans la distribution de l’eau potable à Jendouba

Des coupures et des perturbations dans la distribution de l’eau potable ont été enregistrées à Ain Drahem et Béni Mtir et les villages de Babouch et Fej Errih (Gouvernorat de Jendouba), a fait savoir la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Ces perturbations sont dues à l’instabilité du courant électrique à cause des conditions climatiques dans la région et de l’irrégularité de l’approvisionnement en électricité de la station d’épuration du barrage de Béni Matir.

La société a ajouté que ses services œuvrent à rétablir l’approvisionnement de la station en électricité pour assurer son fonctionnement et par conséquence la reprise progressive de la distribution de l’eau.