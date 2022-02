DIRECT SPORT – Ligue 1 : Nous nous tenons à notre décision de boycotter la reprise du championnat (Nouri Kantaoui)

Nouri Kantaoui président de l’ES Hammam-Sousse, a affirmé que les club s’en tiennent à leur décision de boycotter la reprise du championnat de la ligue 1 du football professionnel prévue ce week-end, en attendant la réponse du ministère de la jeunesse et des sports à leurs nombreuses revendications, notamment les dettes des clubs auprès de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Il a souligné mardi à l’Agence TAP, que la décision du boycott a été prise lundi soir par plusieurs présidents de clubs suite à l’absence de réaction positive du MJS aux revendications des clubs et qu’ils ont été obligé de ce fait, de prendre cette décision à cause de leur “situation catastrophique”.

Le président de l’ES Hammam-Sousse qui fait partie des nombreux signataires du communiqué publié mardi soir annonçant le boyccot de la rerpise du championnat, a ajouté que les président des clubs ont tenu une réunion avec le ministre de la jeunesse et des sports en présence du directeur général de la CNSS le 14 janvier dernier au siège du départementau cours de laquelle les clubs ont demandé une exonération des dettes et des lourdes amendes infligées par la CNSS en reportant leur délai de 3 à 7 ans.

“Le ministère nous a promis à l’issue cette réunion, que le dossier sera examiné lors du prochain conseil ministériel mais nous n’avons reçu aucune réponse jusqu’à présent ” a-t-il déploré.

Tous les clubs ont besoin d’un certificat d’exonération délivré par la CNSS et les recettes fiscales pour pouvoir bénéficier d’une prime que ce soit de la part des municipalités, des gouvernorat ou autres établissements publics et ce certificat nous est indispensable pour renflouer les caisses des clubs, a-t-il souligné.

Plusieurs présidents et représentants de clubs de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel rappelle-t-on, réunis mardi, ont annoncé leur décision de boycotter la reprise du championnat, prévue le week-end prochain.

“Nous, présidents et représentants de clubs de la Ligue 1, réunis mardi 1er février à Tunis et après concertation autour de la situation financière chaotique de la plupart des clubs qui se retrouvent de plus en plus menacés en étant endettés et face à la non satisfaction des revendications formulées auprès de l’autorité de tutelle et du ministère des affaires sociales, nous avons décidé de ne reprendre le championnat”, ont affirmé les signataires dans un communiqué publié par l’AS Soliman sur sa page Facebook officielle.